В Украине кардинально изменится климат, Киев окажется в зоне степи, – эколог

Климатические границы природных зон смещаются на север, и в будущем в Киеве будет степной климат, характерный сейчас для южной части Украины.

Такой прогноз в интервью УНИАН озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок. Эксперт отметила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия.

"Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются. Возвращение в наши широты зимы, какой она была десять лет назад – это маловероятный прогноз", – рассказала эколог.

Она добавила, что между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата, но "в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователь Университета Аляски, климатолог Брайан Бреттшнайдер в материале для Washington Post отметил, что глобальное потепление может привести к увеличению лета и сокращению зимы.

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