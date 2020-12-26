В Украине камеры автофиксации засняли более 1 млн нарушений ПДД с начала лета

С 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине зафиксировали более 1,1 миллиона нарушителей правил дорожного движения. Их засняли камеры автофиксации, которые начали работать с начала лета.

Как сообщили в Департаменте патрульной полиции, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения правоохранители вынесли 1 143 491 постановление о наложении административного взыскания нарушителям ПДД, передает "Телеграф".

Стоит отметить, что камеры измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически их фиксируют.

В Украине зафиксировали более 1,1 миллиона нарушителей ПДД "Телеграф"

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад"; ДСТУ разрешенает погрешность для такой категории приборов до ± 3 км/ч).

Известно, что штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.