В Украине к ослаблению карантина не готов ни один регион

По состоянию на 15 октября ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 14 дней показатель динамики заболеваемости коронавирусом превышен во всех из них.

Заболеваемость по стране в целом составляет 179,1 на 100 тысяч населения при норме в 40. Самый высокий показатель зафиксирован в Сумской области – 333,8, самый низкий в Кировоградской – 33,7. В Киеве он составляет 195,7.

Для лечения COVID-19 в Украине развернуто 35 150 коек, больничные кровати первой волны заполнены на 59,7%. В Донецкой, Луганской и Одесской областях этот показатель превышает 70%.

Показатели заболеваемости по регионам Украины moz.gov.ua

Согласно постановлению Кабмина Украины о карантинных ограничениях от 22 июля, "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19. Таким считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50% в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень заболеваемости (40);

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Признаки для определения региона с широким распространением COVID-19 МОЗ Украины обновляет и публикует на своем сайте ежедневно.

Как сообщил OBOZREVATEL, за сутки 15 октября коронавирусом в мире заразились почти 400 тысяч человек.