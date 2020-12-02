В Украине к лечению пациентов с COVID-19 привлекали студентов – Минздрав

В Украине к лечению пациентов с коронавирусом (COVID-19) привлекали интернов, которые работали под руководством лечащего врача.

Об этом в интервью "Телеграф" сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. При этом она отметила, что интерны не могут сами назначать лечение больным.

"К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов. Мы были бы рады привлекать больше людей к подобной работе, поскольку основные задержки в работе лабораторий есть при обработке данных, внесении их в базы и т.д. Чисто техническая работа, которую может выполнять любой, кто умеет пользоваться компьютером", – сказала она.

Чиновник привела пример других стран, где к работе привлекали студентов, а также лиц, которые работали в качестве технического или младшего медицинского персонала.

"Больница это ведь не только врачи и техника. Это и убрать, и накормить больного, принести передачу от родных, перевернуть пациента или растереть спину, переодеть или завезти на обследование. В общем, персонал работает самоотверженно, с очень большой нагрузкой, психологически и физически истощен. Медики очень нуждаются и финансировании, и добром слове, и горячем кофе в перерыве", – добавила Микичак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Микичак рассказала, что в Украине заболеваемость высокая, темпы распространения стремительные, а пациенты в стационарах "тяжелые" со сложно прогнозируемым ходом болезни.