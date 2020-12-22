В Украине изменят ПЦР-тестирование из-за нового штамма COVID-19

В Украине целенаправленно будут усиливать тестирование на коронавирус, чтобы убедиться, циркулирует ли в стране его новый мутировавший штамм N501Y, как сейчас в Британии.

Об этом во время брифинга 22 декабря рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения, главный госсанитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, диагностика будет проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты). В частности, особое внимание будут обращать на:

людей, которые имеют симптомы коронавирусной болезни;

тех, кто в течение инкубационного периода находился в Британии или контактировал с такими лицами.

"У таких граждан будут брать изолят вируса, который в дальнейшем будет передаваться на секвенирование. То есть для того, чтобы мы исследовали геном и сказали, циркулирует в Украине вирус или нет", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что в этом направлении Украина сотрудничает с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения, а также Европейским центром по контролю по болезням.

Особое внимание специалисты будут обращать на то, как мутировавший вид коронавируса влияет на течение заболевание, в частности:

какая возрастная группа больше будет поражаться;

какой будет тяжесть течения болезни;

будет ли увеличиваться количество госпитализаций и пациентов, поступающих в реанимации;

будет ли расти количество летальных случаев;

возможна ли реинфекция (повторное инфицирование) и как часто.

"Также будем осуществлять тщательный мониторинг лиц, привитых против коронавируса. То есть, смотреть, например, за Великобританией и США, работает ли вакцина по защите от всех штаммов COVID-19", – подытожил Ляшко.

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