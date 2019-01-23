В Украине изменят правила получения водительских прав: новые подробности

В Украине при сдаче экзамена на получение водительских прав введут видеофиксацию. В МВД надеются, что такая мера поможет искоренить коррупцию при выдаче удостоверений водителя.

О подробностях инициативы правительства рассказал в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

По его словам, МВД и Главный сервисный центр поддерживают инициативу относительно самоподготовки к сдаче теоретических экзаменов, однако практические навыки должны приобретаться у опытных инструкторов в учебных заведениях.

"Среди новаций, которые мы рассматриваем в ближайшее время – введение дополнительного контроля, чтобы сделать невозможными коррупционные проявления – то, что остается "за кадром". Мы хотим ввести видеофиксацию как практических, так и теоретических экзаменов, чтобы защищать права гражданина во время сдачи экзаменов, особенно в практической части, потому что там остаются определенные возможности для экзаменаторов", – рассказал представитель МВД.

По словам чиновника, все допущенные нарушения во время сдачи экзаменов будут отображаться в чек-листе – "в случае ошибок все будет отображаться и тогда не будет засчитываться экзамен".

Криклий также напомнил, что с прошлого года в Украине водительские удостоверения выдают с ограниченным сроком действия на два года.

"Когда этот срок истекает, в случае, если не было допущено два или больше нарушений ПДД, их автоматически продлевают, гражданин обращается в сервисный центр. А если было допущено две или больше ошибок, то человек опять пересдает экзамены. Таким образом мы добавили новый контроль, потому что, к сожалению, самое большое число ДТП – среди новичков, которые садятся за руль", – объяснил он.

Чиновник отметил, что сервисные центры уже два года как запустили онлайн-тренажер по подготовке к экзаменам на водительские права, который позволяет готовиться самостоятельно.

Также представитель МВД уточнил, что на сегодняшний день нет ограниченного количества пересдач теоретических экзаменов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине собираются упростить жизнь будущим водителям. В правительстве задумали разрешить кандидатам на получение водительских удостоверений самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов. Также собираются уменьшить перечень врачей, чьи заключения нужно получить для медицинской справки. Правда, юристы считают, что нововведения никак не искоренят коррупцию.

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