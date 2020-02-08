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8 февраля • обновлено в 16:36
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В Украине изменят правила выдачи паспортов: что важно знать

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В 2020 году будет внедрена новая форма выдачи паспорта и идентификационного кода.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, родителям и подросткам не понадобится дважды собирать документы, чтобы оформить паспорт и получить идентификационный код.

Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. Теперь 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и код одновременно. Для этого нужно лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы либо в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

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В Украине изменят правила выдачи паспортов: что важно знать

Услугу стоит оформить не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. ID-карту можно будет получить в течении 20 рабочих дней. Для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые – все бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
паспорт
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