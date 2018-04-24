Для украинцев изменят правила прописки: все, что нужно знать

В законопроекте об изменении правил регистрации граждан предусматривается, в том числе регистрацию в режиме он-лайн, что существенно облегчит процедуру.

Об этом пишет Офис реформы админуслуг в своем Facebook.

Законопроект предусматривает, что для регистрации места проживания достаточно подать онлайн или лично только декларацию, тогда как сейчас надо 4-5 документов. Регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас - 1 день по закону, от 15 минут до 10 дней на практике) . Также отменяются справки, подтверждающие место жительства и составе семьи - все органы получат информацию из Единой информационной системы.

Данный законопроект в случае принятия позволит получать государственные услуги по новому месту жительства.

Также предусматривается отказ от штампа о регистрации в паспорте. Поставить отметку можно будет только по желанию гражданина. Собственники, родители и органы опеки информируются о регистрации. Регистрация блокируется сразу после поступления жалобы в орган регистрации (онлайн, лично, по почте).

Кроме того, будет установлен четкий механизм соблюдения законности при проведении проверок. Проверка данных декларациях будет проводиться только в случаях, предусмотренных законом. Посетить гражданина с проверкой можно только при условии, если гражданин сам это инициирует. Проверяющей на основании методики ГМС и Минюста определит необходимость посещения лица для выводов о жительстве.

Школы будут инициировать проверку только, когда количество детей с первоочередным правом на зачисление в нее, будет более чем мест в школе.

Подчеркивается, что законопроект не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации.

Как сообщал "Обозреватель", новые нормы системы регистрации проживания граждан вступят в силу с 2020 года.