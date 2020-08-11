В Украине изменят правила пользования общественным транспортом: все детали

Законопроект об общественно важных услугах по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом подготовили в Министерство инфраструктуры. Это одно из условий выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщил глава ведомства Владислав Криклий в Facebook .

По словам министра, сейчас в Украине есть немало проблем с общественным транспортом. Это, в частности. недостаточное количество автобусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдение графика движения транспорта, несовершенный механизм компенсации затрат на перевозку льготников и уменьшение количества платежеспособных пассажиров.

Согласно новому законопроекту, предоставления общественно значимых услуг будет за счет местных бюджетов, отмечает Криклий. Отвечать за финансирование в пределах района будет Облгосадминстрация или Объединенная территориальная община.

Также документ предусматривает:

принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры;

внедрение системы получения оплаты за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам;

ликвидации дискриминации пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

поддержку экологического транспорта.

Министр отмечает, что пассажиров будут перевозить автомобильными маршрутами, линиями и маршрутами городского электрического транспорта. А заказывать транспортные услуги будут по закону о публичных закупках.

Проект закона размещен на сайте Министерства (www.mtu.gov.ua) в разделе "Регуляторная деятельность", к обсуждению может присоединиться каждый желающий, говорит Криклий.