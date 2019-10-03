В Украине изменят порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: все подробности

Государственная пограничная служба Украины предупредила об изменении порядка пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. Также комментарий "Украинской правде" дал ее представитель Андрей Демченко. Согласно постановлению Кабмина 29 октября вступит в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.

"Одна из главных новаций: дети смогут пересекать линию разграничения лишь по паспорту, загранпаспорту или проездному документу ребенка. Это в большей степени касается, когда дети едут на оккупированную территорию. Если дети едут оттуда, мы понимаем, что не у всех есть такие документы. Они смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении, но – для того, чтобы родители смогли оформить на них документы", – пояснил Демченко.

В Украине изменят порядок пересечения линии разграничения на Донбассе Государственная пограничная служба Украины

Таким образом родители, дети со свидетельством о рождении будут проезжать на контролируемую территорию Украины, подавать документы на оформление паспорта или загранпаспорта. После этого миграционная служба должна выдать им справку, что они предоставили соответствующие документы.

С этой справкой они смогут вернуться на оккупированную территорию, а позже – пересечь линию разграничения, когда будут ехать забирать оформленные документы.

Пропуск на оккупированные территории граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста будет осуществляться по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Этот документ не потребуется в случае, когда ребенок будет возвращаться на ВОТ в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые обучаются в учебных заведениях на контролируемой территории Украины, смогут пересекать линию разграничения без родителей при наличии паспорта и подтверждение об обучении в таком заведении.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ВОТ необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

В то же время пограничники отметили, что на ВОТ Луганской области среди местных жителей боевики распространили фейки о том, что якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения в Донбассе, которым перечень разрешенных товаров заменили на список запрещенных.

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