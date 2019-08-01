В Украине изменился порядок патрулирования улиц: в чем суть

С 1 августа в Украине изменился порядок патрулирования улиц.

Так, отныне к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей будут привлечены военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает ее пресс-служба.

В частности, для обеспечения нового формата будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

Нацгвардия Украины "Интерфакс-Украина"

В полиции объяснили, что самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.

Во время патрулирования гвардейцы будут экипированы и вооружены спецсредствами и штатным оружием.

Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут применяться в тех районах города, где обстановка более напряженная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подробности этой инициативы МВД рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, "речь идет о более полном привлечении Нацгвардии к выполнению ее уставных функций и функций, возложенных на них законом о Национальной гвардии Украины".

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