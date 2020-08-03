В Украине изменились симптомы коронавируса: инфекционист раскрыла новые детали

Клинические симптомы коронавируса в Украине летом стали менее тяжелые, чем были весной.

Как сообщила в эфире "Украина 24" инфекционист Евгения Менжулина, при этом риски заразиться COVID-19 остались такими же.

"Сейчас у нас есть естественный фактор – солнце, имеющее бактерицидный эффект, который влияет на скорость распространения вируса. Но все равно сейчас риски такие же, как были весной. Единственное – что вирус сейчас не такой агрессивный, и клинические симптомы менее тяжелые, чем были весной", – сказала она.

По словам Менжулиной, врачи пока успевают справляться с болезнью.

"Мы успеваем предоставить помощь и успеваем быстро отреагировать на легкие и средние степени тяжести, не заводя человека на ИВЛ, экстракорпоральную оксигенизацию (насыщение организма кислородом через кровь, – ред.), более тяжелые процедуры", – отметила врач.

Также она прокомментировала карантинные меры. По мнению инфекциониста, полностью "останавливать жизнь" нет необходимости, достаточно придерживаться правил.

"Не нужно останавливать все до такого коллапса, как было весной. Люди просто уже теряли разум, это было тяжело пережить... Сейчас есть возможность, есть койки, есть врачебные мощности, опорные больницы еще не расформированы, это нас спасает от коллапса", – подчеркнула Менжулина.

По ее мнению, если все позакрывать, то будут переполнены еще и психиатрические отделения, паники будет больше и обращений совсем не с инфекцией, а просто с психозами.

"Это нам дает лишнюю работу, отбирает лишнее время на дообследование человека, который к вирусу не имеет отношения", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, основные респираторные вирусы, включая коронавирус, малоактивны летом, но это не значит, что они исчезают.