В Украине изменились правила оформления ДТП: что нового

В Украине с 12 июня по-новому начали оформлять ДТП и нарушения Правил дорожного движения - теперь действует приказ министерства №318, согласно которому расширены права как патрульных полицейских, так и водителей и других участников движения - велосипедистов, пешеходов.

Правозащитники отмечают плюсы изменений, но опасаются, что полицейские получили больше свободы для манипуляций с протоколами. В патрульной полиции уверяют, что все действия копов контролирует видеокамера, пишет "Сегодня".

Одним из новшеств для водителей стало то, что участникам аварии патрульные теперь обязаны разрешить снять копию схемы ДТП непосредственно на месте. Ранее это было на усмотрение инспекторов. При отказе участникам аварии приходилось обращаться в полицию с заявлением о выдаче бумажной копии схемы.

Кроме того, теперь при отказе водителя (пешехода, велосипедиста) подписать протокол о нарушении им ПДД, патрульные не обязаны фиксировать отказ подписями не менее чем двух свидетелей, достаточно указать, что водитель от подписи отказался.

Полицейские теперь обязаны вести строгий учет бланков протоколов и постановлений по админделам. В течение трех дней после составления протокола (по пьянству за рулем - в течение суток) должны внести материалы по админделу в базу данных (было - 5 дней для всех) и в течение 10 дней направить их в суд (было - в течение месяца).

Материалы по админнарушению будут храниться 3 года (вместо года), а вот фото- и видеоданные можно уничтожить уже через месяц (вместо 3 месяцев). По требованию водителя этот срок могут продлить.

Правозащитники по-разному оценивают изменения. Главный плюс, по их мнению, - предоставление права сразу же зафиксировать на фото схему ДТП и строгий учет протоколов. По мнению автоюриста Владимира Караваева, фотофиксация со стороны потерпевшего или виновника не позволит фальсифицировать схему ДТП при рассмотрении дела в суде. А учет протоколов уменьшит взяточничество.

Также он уверен, что отмена требования свидетелей того, что водитель не подписал протокол о нарушении, не откроет путь к фальсификациям.

В свою очередь, в патрульной полиции категорически отрицают возможность злоупотреблений со стороны патрульных.

"Все их действия фиксируются на боди-камеру. Также каждый админматериал можно обжаловать в суде или написать жалобу на незаконные действия патрульных", - разъяснила глава пресс-службы патрульной полиции Яна Кутова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала года в ДТП погибло 988 человек.