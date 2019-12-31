В Украине изменились правила набора в патрульную полицию

В Украине в патрульную полицию тепер будут набирать претендентов, которым исполнилось 18 лет.

Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Львовской области. "Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся", – говорится в заявлении.

Отметим, что ранее минимальный возраст для принятия на работу в патрульную полицию составлял 20 лет. Максимальный – 40 лет.

Патрульная полиция "Аргумент"

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