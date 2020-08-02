В Украине изменились правила карантина: Степанов разъяснил ограничения

С 1 августа в Украине изменились правила адаптивного карантина, но рекомендации для граждан остались прежними.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, продолжают действовать рекомендации по использованию масок в том или ином заведении, соблюдению социальной дистанции и пользованию антисептиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В условиях адаптивного карантина у нас установлены те или иные ограничения на территории или района, или города... В зависимости от уровня опасности эти правила отличаются – зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни", – сказал он.

По словам Степанова, в зависимости от уровня опасности, то есть на оранжевом или красном уровне, плановая госпитализация пациентов прекращается.

Напомним, в зависимости от того, к какой из зон относится регион, внедряются различные ограничения.

"Зеленая" зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая" зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" зона (+ ограничения "желтой"), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Красная" зона (+ ограничения "оранжевой"), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.