В Украине изменили условия адаптивного карантина: что важно знать
В Украине изменили и дополнили критерии определения зон карантина во время эпидемии коронавируса (COVID-19).
Решение об этом было принято на заседании Кабинета министров в среду, 12 августа.
"Раньше мы уровень угрозы определяли по четырем показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по трем показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , – пояснил глава Минздрава Максим Степанов
Он добавил, в ведомстве решили объединить два показателя, по которым определялась принадлежность административной единицы в карантинной зоны.
"У нас были динамика заболеваемости и количество заболеваний, мы решили объединить их в один показатель и считать, исходя из количества новых больных 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней. Это понятный показатель ", – сказал министр.
Степанов добавил, что теперь число тестов должно быть не меньше 24 на 100 тысяч в течение семи дней, а показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.
Принимать решение относительно каждой зоны будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждые семь дней. При этом решение о смягчении карантина может быть принято не ранее 14 дней.
Поясняется, что если уровень загруженности коек пять дней подряд по всему региону 50% и больше, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если больше 75% – красный уровень.
Чиновник добавил, что более детальные критерии позже будут опубликованы на сайте правительства и Минздрава.
Отметим, что ранее на брифинге глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что в Украине изменят порядок определения зон карантина, объединив некоторые показатели в один.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине из-за пандемии COVID-19 до 31 августа 2020 года продолжили адаптивный карантин.
В его рамках с 1 августа территорию страны поделили на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Глава Минздрава пояснил, зачем Украину поделили на "цветной" карантин.
Как пояснил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, переход от одной зоны к другой будет зависеть от процента "вклада" отдельного города в общий показатель заболеваемости COVID-19 в области.