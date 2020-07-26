В Украине изменили протокол лечения коронавируса: в Минздраве назвали новые препараты

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни.

Прежде всего специалисты добавили в него некоторые препараты. Об этом заявил во время брифинга 26 июля глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По его словам, теперь лечить COVID-19 можно дексаметазоном, расширены правила использования ремдесивира и изменены – гидроксихлорохина. Зато полностью исключены из этого списка такие средства, как лопинавир + ритонавир.

Говоря о дексаметазоне, министр подчеркнул, что это гормональный препарат и поэтому в протоколе очень четко прописана схема, каким образом его можно использовать.

"Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать", – пояснил Степанов.

В то же время он предостерег украинцев от приема дексаметазона амбулаторно, поскольку это серьезный препарат, использование которого без присмотра медиков может навредить их здоровью.

Что же касается гидроксихлорохина, то его теперь можно использовать только при состоянии COVID-19 средней тяжести и исключительно в условиях стационара, поскольку препарат имеет определенные побочные эффекты.

"Все эти изменения вносятся прежде всего на основе опыта наших врачей и зарубежных коллег, с которыми мы постоянно общаемся и прослеживаем применения тех или иных лекарственных средств", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус (COVID-19) могут дать ложный результат.