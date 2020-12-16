В Украине изменили правила вызова скорой помощи

Виктория Довгань Общество 15:26, 16.12.2020 Обновлено: 15:26, 16.12.2020

В среду, 16 декабря, Кабинет Министров Украины утвердил распределение вызовов скорой помощи на четыре категории в зависимости от состояния пациента. По мнению чиновников, это позволит сделать работу медиков более организованной и обеспечить прибытие бригады к больному в неотложных случаях в течение 10 минут.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале. В частности, обращения в экстренную медицинскую помощь будут распределяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине все обращения в скорую помощь будут делить на 4 категории.
Telegram-канал Алексея Гончаренко
Обращения граждан к медбригадам будут делить на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.
Telegram-канал Алексея Гончаренко

Критические обращения

  • Отсутствие или нестабильность дыхания пациента.

  • Большая кровопотеря или кровотечение.

  • Тяжелые травмы (вроде удара током или молнией) и отравления.

  • Острые и хронические заболевания.

Экстренные обращения

  • Нарушения сознания.

  • Признаки кровотечения.

  • Признаки острого коронарного синдрома.

  • Признаки острого мозгового инсульта.

  • Расстройства дыхания.

  • Серьезные травмы различного происхождения и отравления.

  • Острые и хронические болезни.

Неэкстренные обращения

К этой категории отнесли случаи, в которых состояние человека не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению состояния здоровья.

Непрофильные обращения

Состояние таких больных не является неотложным и не требует вмешательства экстренных бригад. Кроме того, эту категорию граждан можно консультировать дистанционно, без оценки ситуации на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре водителей всех бригад скорой помощи в Киеве обязали ездить на вызовы с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Медики предположили, что так население побуждают задуматься об опасности коронавируса.

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