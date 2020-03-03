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3 марта • обновлено в 11:46
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В Украине изменили правила выезда в РФ: как будет теперь

1.8т
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С 1 марта в Украине ввели обязательное предъявление заграничного паспорта при выезде украинцев в Российскую Федерацию, однако спрос на оформление документов не увеличился.

Такие данные о вторник, 3 марта, после дня работы изменений озвучили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

"В общем, внедрение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами)", – сказано в сообщении.

В Украине изменили правила выезда в РФ: как будет теперь

Пресс-служба ГМС

Однако рост спроса на оформление загранпаспортов заметили в областях, граничащих с РФ. "В течение января-февраля 2020 году количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях", – рассказали в Миграционной службе.

Отмечается, что подразделения ГМС в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу.

В Украине изменили правила выезда в РФ

В Украине изменили правила выезда в РФ

dpsu.gov.ua

Напомним, изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года № 1056.

С 1 марта 2020 года украинцам, чтобы попасть в РФ, нужен заграничный паспорт. При этом украинцы, которые ранее отбыли в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), могут вернуться по этим же документам.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Зачем вообще туда ехать??? Весь мир открыт, а посмотреть обезьян можно и в зоопарке
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Первый раз слышу,что бы страна сама своим гражданам препоны строила....я валяюсь)))0
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Pooh Vini
Pooh Vini
Oleg Oleg, а ещё в этой смешной стране хотят инет сделать внутренним,ну что бы бараны целы оставались)
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