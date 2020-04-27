В Украине изменили правила самоизоляции и обсервации: в Минздраве раскрыли детали

В Украине изменился порядок по прибытию граждан из других стран в период карантина во время пандемии коронавируса. Самоизоляцию будут контролировать приложением "Дія".

Как рассказал на брифинге по ситуации с противодействием распространению COVID-19 министр здравоохранения Максим Сепанов, человек, который прибывает из-за границы, должен обязательно установить приложение "Дія" и отправиться на самоизоляцию. В случае, если приложение не будет установлено, его заставляют пройти обсервацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, места обсервации для граждан из-за рубежа установлены – они есть в Киеве и Киевской области.

Максим Степанов Скриншот

"Если у гражданина нет возможности установки приложения "Дія" или по его просьбе он хочет прийти обсервацию, находясь не в домашних условиях, то места обсервации установлены. В частности, разработан определенный механизм. Места обсервации есть в Киеве, Киевской области. В зависимости от того, по какому алгоритму и механизму пойдет гражданин, мы будем дальше определяться", – отметил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что самоизоляция является обязательной с установлением приложения "Дія".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в Украине официально подтвердили 9009 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.