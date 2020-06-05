В Украине изменили правила призыва в армию из-за COVID-19

Весенний призыв в армию 2020 года в Украине перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса. Призывать выпускников школ и высших учебных заведений пообещали еще позже.

Таких договоренностей достигло Министерство образования с Министерством обороны, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире hromadske.

"Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончили, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", – рассказала Мандзий.

Призыв в армию в Украине delo.ua

Она отметила, что на сайте Минобороны уже опубликовали информацию о том, что призывным комиссиям поручили учесть это в своих действиях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на время действия общенационального карантина для недопущения распространения коронавируса, в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

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