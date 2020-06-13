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13 июня • обновлено в 12:22
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В Украине изменили правила карантина: что теперь под запретом

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Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует карантин в связи с эпидемией COVID-19.

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Новые запреты и ограничения во время брифинга 13 июня объявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что цель нововведений – предотвратить ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

В Украине запретили:

  • проведение пробного Внешнего независимого оценивания.

  • Восстановление работы кинотеатров.

  • Пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства в случае отсутствия страхового полиса, покрывающего расходы на лечение COVID-19.

  • Въезд из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей без согласия на самоизоляцию при помощи электронного сервиса "Действуй дома".

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели:

  • обсервацию для иностранцев, прибывающих из стран, где эпидемиологическая ситуация хуже чем в Украине, а также для граждан таких стран.

  • Обязательное наличие помещений для проведения медицинского осмотра на контрольных пунктах въезда-выезда

Также была отменена обязательная обсервация для людей, въезжающих из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма после восстановления пропуска через КПВВ.

Напомним, что в Украине 13 июня побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки. Официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине возможно усиление карантина.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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