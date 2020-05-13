Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине изменили порядок обнародования законов: что решил Кабмин

3.4т
Читать материал на украинском

Теперь публикация принятых Верховной Радой Украины законов и актов Кабинетов министров будет необязательной в печатной версии газеты "Урядовий кур’єр" и других официальных изданий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая. Инициатива была внесена Министерством юстиции Украины и презентована его главой Денисом Малюськой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Законы Украины

Законы Украины

Офис президента Украины

В частности, она предусматривает внесение изменений в указ президента №503 от 1997 года "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу" (из него убрали слово "печатные").

Кабмин поддержал это предложение, однако также согласился с требованием уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой внести в документ некоторые коррективы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль объяснился из-за скандала с утечкой персональных данных украинцев якобы через приложение электронных документов "Дія". Глава Кабмина заверил, что оно полностью защищено, а проблема связана с несовершенством старых баз данных.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Людмила Денисова Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство юстиции Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Можно этой даме Довгань писать понятнее, а то получается обнародовать будут не так как раньше, а как именно будут обнародовать - непонятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги