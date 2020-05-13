В Украине изменили порядок обнародования законов: что решил Кабмин

Теперь публикация принятых Верховной Радой Украины законов и актов Кабинетов министров будет необязательной в печатной версии газеты "Урядовий кур’єр" и других официальных изданий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая. Инициатива была внесена Министерством юстиции Украины и презентована его главой Денисом Малюськой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Законы Украины Офис президента Украины

В частности, она предусматривает внесение изменений в указ президента №503 от 1997 года "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу" (из него убрали слово "печатные").

Кабмин поддержал это предложение, однако также согласился с требованием уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой внести в документ некоторые коррективы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль объяснился из-за скандала с утечкой персональных данных украинцев якобы через приложение электронных документов "Дія". Глава Кабмина заверил, что оно полностью защищено, а проблема связана с несовершенством старых баз данных.

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