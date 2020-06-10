В Украине изменили критерии выздоровления от COVID-19

В Украине вскоре может существенно увеличиться количество выздоровевших от коронавируса. Это связано с изменением критериев для выписки пациентов.

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О нововведениях на брифинге рассказал главный санитарный врач страны, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что теперь основанием для факта выздоровления будет отсутствие симптомов болезни и один, а не два негативных теста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус

"У нас изменены подходы к выписке людей, больных коронавирусной болезнью из стационаров и снятию диагноза "коронавирусная болезнь" после выздоровления. Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня эти критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест. Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", – пояснил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что с 10 июня в Украине начнется следующий этап ослабления карантина, в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также Киеве эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.