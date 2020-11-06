В Украине изменили карантинные зоны: "желтых" и "зеленых" не осталось. Карта

В Украине снова обновили список населенный пунктов по уровням эпидемической опасности – все разделили между "красной" и "оранжевой" зонами. Новое зонирование будет действовать с 9 ноября и в течение следующих двух недель.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Согласно новому списку, столица Украины Киев, которая в последнее время лидирует по количеству ежедневно выявленных случаев инфицирования короонавирусом, остается в "оранжевой" зоне.

Однако большинство областных центров, например Харьков, Житомир, Ривне, Ужгород, Ивано-Франковск, Запорожье, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Полтава, Сумы и Чернигов, а также большие районы в них оказались в самой худшей, "красной" зоне.

Новый раздел Украины по зонам адаптивного карантина Telegram-канал Олега Немчинова

К "красной" зоне будут отнесены:

город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

города Владимир-Волынский , Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;

Царичанский район Днепропетровской области;

города Угледар, Краматорск , Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

города Житомир , Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород , Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск , Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Васильков , Обухов, Переяслав и Фастов , Барышевский, Кагарлыцкий, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

Марковский район Луганской области;

Николаевский, Перемишлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

города Полтава , Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ривненский и Сарненский районы Ривненкской области;

города Сумы , Ромны и Сумской район Сумской области;

города Бережаны , Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков , Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Великоалександровский район Херсонской области;

города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Тогда как все остальные административно-территориальных единиц Украины попадут в "оранжевую" зону действия адаптивного карантина, которая устанавливается на 14 дней.

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