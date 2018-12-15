В Украине создана единая церковь: кто возглавил и когда получим Томос

Первые итоги объединительного Собора — избран глава новой украинской автокефальной церкви. Им стал епископ УПЦ Киевского патриархата Епифаний. Что известно о нем и насколько близка Украина к Томосу — в материале OBOZREVATEL.

Новый глава церкви — кто он ?

В миру Сергей Петрович Думенко, родился 3 февраля 1979 года (39 лет) в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области. Окончил Киевскую духовную семинарию УПЦ КП. Работал на различных позициях в Ривенской духовной семинарии с 2003 по 2005 гг.

В январе 2008 года назначен секретарем Предстоятеля УПЦ КП Филарета. Затем занимал различные должности в Киевской епархии. В 2013 году решением Архиерейского собора УПЦ КП возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Епифаний (в центре) Пресс-служба АП

Епифаний

Кроме того, Епифаний является членом Высшего церковного совета и предстоятелем Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП. Доктор богословия, ректор Киевской православной богословской академии.

Его кандидатура была поддержана во время Собора УПЦ КП 13 декабря. Как ранее писал OBOZREVATEL, он был одним из основных претендентов на должность Предстоятеля.

Что дальше?

Кроме избрания главы, участники Собора должны принять устав новой церкви и определить ее название. На данный момент известно, что в церковных кругах обсуждаются два варианта: “Украинская православная церковь” — на таком названии настаивает УПЦ КП и "Православная церковь Украины" — с таким предложением ранее выступил Вселенский Патриархат.

Касательно нового устава, то в СМИ уже был опубликован предварительный вариант документа. Из него стало известно, что глава новой церкви получит статус Митрополита Киевского. Синод будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Святослав Цеголко

Это лишь предварительный вариант документа. Все правки будут внесены во время работы Собора.

Известно, что в нем принимают участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. От УПЦ МП пришли 10 епископов со священниками и мирянинами, всего — 30 человек. Украинская автокефальная церковь вместе с епископами, священниками и мирянами представлена 36 делегатами.

Важно подчеркнуть, работа Собора проходит под неформальным руководством Вселенского Патриарха Варфоломея. Он уже находится в Софии. Ожидается, что такая поддержка Константинополя поможет участникам собрания оперативно и уже в субботу, 15 декабря, решить все технические вопросы.

Правда, не исключено, что Собор может затянуться и как минимум на воскресенье, 16 декабря.

Когда Украина получит Томос?

Официально новый Предстоятель церкви митрополит Епифаний получит Томос на Рождество, 6 января. Совместная литургия пройдет в Стамбуле. Документ новому главе передаст Вселенский патриарх Варфоломей.

Именно с того момента в Украине официально начнет работа единая автокефальная церковь. Она будет каноничной и признана среди всего православия. В рамках процесса объединения епархии получат возможность примкнуть к новой церкви. УПЦ КП и УАПЦ теперь ликвидированы.