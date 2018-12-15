В Украине избран глава единой церкви: что о нем известно

Главой поместной православной церкви в Украине стал епископ УПЦ КП Епифаний.

OBOZREVATEL публикует самые значимые факты биографии 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского.

"Рано или поздно, но народ Украины будет иметь свою поместную православную церковь, как имеет государство, президента, правительство, армия, гимн, герб, флаг ... Это неизбежно", — еще в 2013 году заявил тогда еще новоизбранный наместник патриарха Филарета.

Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине.

facebook.com/epifaniy

После школы Думенко поступил в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1999 году с первым разрядом.

Впоследствии поступил на учебу в Киевскую Духовную Академию, выпускником которой стал в 2003 году со степенью кандидата богословия за диссертацию "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика".

С 2003 по 2005 преподавал в Ривненской духовной семинарии УПЦ КП, также занимал должность секретаря-референта Ривненского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ривненского и Острожского Даниила (Чокалюка).

Взгляд

Взгляд

Был редактором интернет-портала "Ривне Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива". Является членом Национального союза журналистов.

Год жил в Греции, где стажировался в Афинском национальном университете на Философском факультете.

С благословения святейшего патриарха Филарета 21 декабря 2007 в Михайловском Златоверхом монастыре был пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

6 января 2008 рукоположен патриархом Филаретом в сан иеродиакона, а 20 января 2008 года — в сан иеромонаха.

facebook.com/epifaniy

В январе 2008 года назначен секретарем патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Решением Священного Синода УПЦ КП от 13 декабря 2017 Епифаний получил титул митрополит Переяславский и Белоцерковский.

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Кроме многих церковных наград, удостоен государственных орденов "За заслуги" II и III степеней, почетной грамоты Кабинета министров, наград Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования Сухопутных войск ВС Украины и др.

В одном из интервью он рассказал, что на досуге занимается переводами.

"Читаю и перечитываю труды святых отцов, стараюсь переводить их на украинский язык", — сказал церковник.

"Становится все более очевидным, что российские политические и церковные круги через свое структурное подразделение УПЦ МП делают все возможное, чтобы использовать ее как инструмент пророссийского влияния на государство, власть и общество в Украине", — писал митрополит Епифаний в статье "Долго еще в Украинский душах будет рыскать Москва?".

Отмечается, что Епифания называют человеком, который был отдаленной от основных групп влияния в церкви и близким к патриарху. Его знания греческого языка может быть существенным плюсом в свете отношений с Константинополем.

facebook.com/epifaniy

Напомним, всего в Соборе принимали участие 190 человек.

Больше всего было представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего — 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами — 36 делегатов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фаворитами этих "выборов" СМИ называли Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила — оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.