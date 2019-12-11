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11 декабря • обновлено в 06:19
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В Украине из-за погоды объявили "желтый" уровень опасности

1.9т
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В Украине в среду, 11 декабря, резко изменится погода. День будет пасмурным, а также ожидается похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Холоднее всего будет в западных регионах. Температура воздуха здесь снизится до +1 градуса днем и -1 ночью, пройдет незначительный дождь.

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В центре ожидается до +3 градусов, без осадков, на востоке будет также до +3. Теплее всего в среду будет на юге страны. Здесь температура достигнет +8 градусов в Одесской области.

В Киеве 11 декабря без осадков, температура воздуха достигнет +3 градусов и днем, и ночью.

"В первой половине дня 11 декабря на большей части страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – добавили синоптики.

В Украине из-за погоды объявили "желтый" уровень опасности

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Карту обновите. Устарела она лет на 5 минимум.
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