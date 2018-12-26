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В Украине начался авиаколлапс из-за непогоды: что происходит в аэропортах

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В Украине 26 декабря из-за сложных погодных условий отменили прилет сразу нескольких авиарейсов. Самая сложная ситуация наблюдается во Львовском аэропорту.

Так, рейсу LOT757 из Варшавы пришлось делать вынужденную посадку, а рейс LOT758 изо Львова в Варшаву совсем отменили, сообщили на странице в Facebook международного аэропорта "Львов".

"Рейс UTN3232 (из Шарм-эль-Шейха до Львова) сел в аэропорту "Борисполь" в связи с метеоусловиями Львова. Рейс UTN3231 изо Львова в Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13:00. Пассажирам предоставили питание", — сообщили также в аэропорту.

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Аэропорт "Львов"

Аэропорт "Львов"

Facebook Международный аэропорт Львов

В столичном аэропорту "Киев" также отменили прилет трех рейсов (два из Египта и один из Турции), однако причины этого не уточняются.

Отмененный рейс

Отмененный рейс

Аэропорт Киев

Отмененный рейс

Отмененный рейс

Аэропорт Киев

Отмененный рейс

Отмененный рейс

Аэропорт Киев

Там же отменили вылет четырех рейсов в Египет и одного в Турцию.

Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря по всей территории страны были потенциально опасные погодные условия. В большинстве областей до конца суток сохранились сильные метели и шквальный ветер.

Больше всего пострадал западный регион: кроме ураганных порывов до 24 м/с, снега и гололеда, в некоторых областях наблюдалась повышенная угроза лавин.

Место
УкраинаЛьвов
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