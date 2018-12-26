В Украине начался авиаколлапс из-за непогоды: что происходит в аэропортах

В Украине 26 декабря из-за сложных погодных условий отменили прилет сразу нескольких авиарейсов. Самая сложная ситуация наблюдается во Львовском аэропорту.

Так, рейсу LOT757 из Варшавы пришлось делать вынужденную посадку, а рейс LOT758 изо Львова в Варшаву совсем отменили, сообщили на странице в Facebook международного аэропорта "Львов".

"Рейс UTN3232 (из Шарм-эль-Шейха до Львова) сел в аэропорту "Борисполь" в связи с метеоусловиями Львова. Рейс UTN3231 изо Львова в Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13:00. Пассажирам предоставили питание", — сообщили также в аэропорту.

Аэропорт "Львов" Facebook Международный аэропорт Львов

В столичном аэропорту "Киев" также отменили прилет трех рейсов (два из Египта и один из Турции), однако причины этого не уточняются.

Отмененный рейс Аэропорт Киев

Отмененный рейс Аэропорт Киев

Отмененный рейс Аэропорт Киев

Там же отменили вылет четырех рейсов в Египет и одного в Турцию.

Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря по всей территории страны были потенциально опасные погодные условия. В большинстве областей до конца суток сохранились сильные метели и шквальный ветер.

Больше всего пострадал западный регион: кроме ураганных порывов до 24 м/с, снега и гололеда, в некоторых областях наблюдалась повышенная угроза лавин.