В Украине из-за непогоды произошло почти 1,5 тысячи ДТП: есть погибшие

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Причиной аварий стала гололедица на дорогах

За минувшие сутки на территории Украины произошло 1435 ДТП. Причиной многих стала гололедица на дорогах.

Как сообщается в Telegram патрульной полиции Киева, в 84 авариях были погибшие или травмированные. Всего 8 человек погибли и 99 травмированы.

В Киеве поступило 503 сообщения о ДТП, из них 7 – с погибшими или травмированными. Всего в столице погибли 2 человека и 6 травмированы.

Вместе с тем, наблюдалось уменьшение нарушений скорости. Вчера камеры зафиксировали всего 3075 – это рекордно низкий показатель.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 декабря Киев был "заблокирован" пробками из-за массовых ДТП.

В Одесской области из-за гололеда ВАЗ врезался в автобус, водитель легковушки погиб.

В Днепровском районе Киева автомобиль Hyundai Sonata выехал за пределы дороги и влетел в дерево, в результате чего также погиб водитель.

ДТП