Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита на Полтавщину 5 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 показали санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который заступил на дежурство на базе ГСЧС.

Он оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

Вертолет имеет изоляционную капсулу, биозащитные комплекты (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционный душ, специальный модуль для фиксации капсулы с человеком во время перелета, а также необходимые реанимационные средства и оборудование. Он может преодолевать до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов. Там будет работать группа медиков со специальной подготовкой.

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то произойдет – мы будем готовы", – подчеркнул Зеленский.

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных Офис президента

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