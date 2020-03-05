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5 марта • обновлено в 17:22
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В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных. Фото

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита на Полтавщину 5 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 показали санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который заступил на дежурство на базе ГСЧС.

Он оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

Вертолет имеет изоляционную капсулу, биозащитные комплекты (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционный душ, специальный модуль для фиксации капсулы с человеком во время перелета, а также необходимые реанимационные средства и оборудование. Он может преодолевать до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов. Там будет работать группа медиков со специальной подготовкой.

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то произойдет – мы будем готовы", – подчеркнул Зеленский.

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных

Офис президента

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинские врачи настолько профи, что выявлять вирус будут прямо по телефону и присылать вертолёт к каждому звонящему пациенту с температурой выше 36,7 градусов.
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Журба Валентина
Журба Валентина
А спецскорая для Ченновцов - слабо?
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