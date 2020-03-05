Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита на Полтавщину 5 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 показали санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который заступил на дежурство на базе ГСЧС.
Он оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
Вертолет имеет изоляционную капсулу, биозащитные комплекты (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционный душ, специальный модуль для фиксации капсулы с человеком во время перелета, а также необходимые реанимационные средства и оборудование. Он может преодолевать до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов. Там будет работать группа медиков со специальной подготовкой.
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то произойдет – мы будем готовы", – подчеркнул Зеленский.
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
В Украине из-за коронавируса появился спецвертолет для больных
Офис президента
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая смертельного коронавируса в Украине, ситуация полностью контролируемая.
Выяснилось, что с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, контактировали еще 35 человек.
Первый зараженный коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 3 марта находился в изолированной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Медики рассказали, как проходит его лечение.
Под домом первого в Украине пациента из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус, произошел бунт жителей.
В Украине у шести человек заподозрили заболевание на коронавирус COVID-19.
В Черновцах 4 марта госпитализировали еще двух человек с подозрением на этот вирус. Жену зараженного изолировали в военный госпиталь.
Еще двух буковинцев 5 марта госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Всего в Украине наличие вируса начали проверять у 10 человек.
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