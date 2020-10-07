В Украине из-за COVID-19 ухудшился уровень выявления туберкулеза – исследования MSF

В Украине резко ухудшился уровень выявления туберкулеза. В частности сократилось предоставление существующих услуг, таких как тестирование на туберкулез и набор новых пациентов на лечение.

Об этом говорится в исследовании медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" / Médecins Sans Frontières (MSF), которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. Там отметили, что карантин в связи с COVID-19 создал ряд ограничений в доступе к противотуберкулезной медицинской помощи.

"Среди них – учреждения здравоохранения, которые рассматривались как "второстепенные", были временно закрыты или в них уменьшили количество персонала. Тубкабинеты превратили в пункты тестирования на COVID-19, а медработников перевели для лечения COVID-19, поэтому предоставлять противотуберкулезную помощь было некому. Мы заметили, что недостаток транспортных средств в Житомирской области также повлияла на возможность медработников добраться на работу, а в случае пациентов – доехать до туберкулезных кабинетов. Особенно пострадали отдаленные районы", – рассказала Елена Труш, менеджер MSF по вопросам медицинской деятельности.

В учреждении отметили, что в мае этого года примерно на 50% уменьшился набор пациентов в пилотный проект по лечению туберкулеза в Житомирской области, который MSF реализует в партнерстве с Министерством здравоохранения и областным противотуберкулезным диспансером.

Кроме того, данные на национальном уровне свидетельствуют об уменьшении количества людей с диагнозом туберкулез от начала пандемии COVID-19 по всей Украине.

"Если сравнить статистические данные Центра общественного здоровья, то в среднем по стране в период с января по март 2020 диагностировали туберкулез у 1900 человек в месяц. С апреля по июнь количество новых случаев упало примерно до 1200 выпадов в месяц. Это снижение на почти 37 процентов. Мероприятия по улучшению скрининга на туберкулез и лечения должны быть приняты на всей территории Украины", – отметили в MSF.

В учреждении добавили, что для оказания своевременной диагностики и лечения туберкулеза у больных с подозрением на него, в текущий процесс скрининга на COVID-19 необходимо включить анкету скрининга на туберкулез.

Больным как с подозрением, так и с подтвержденным случаем туберкулеза должен предоставляться приоритет в проведении бесплатного ПЦР-тестирование на COVID-19 и доступ к раннему началу лечения туберкулеза.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи опасаются, что вслед за пандемией коронавируса может начаться вспышка туберкулеза. По некоторым оценкам, заболеть может более 6 млн человек.