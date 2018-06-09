В Украине из учебников хотят убрать слово "родители": названа причина

Министерство образования и науки Украины выявило нарушения при антидискриминационной экспертизе школьных учебников.

Как говорится в пресс-службе ведомства, например слово "родители" могут заменить на "родные", потому что многие дети живут в неполных семьях либо воспитываются другими родственниками. Кроме того, есть предостережения к макетам учебников с изображением исключительно полной семьи.

"К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это - почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, так как часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины", – пояснили в ведомстве.

По данным Минобразования, задача в учебнике по типу "Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи" подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей и заставляют их чувствовать неполноценность, что недопустимо.

"Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут. В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний "негры", "жиды", "цыгане", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, экспертиза обнаружила отсутствие героев, представляющих людей с инвалидностью, а люди пожилого возраста изображены исключительно немощными.

Отмечается, что сегодня 6% населения страны (около 2,5 млн человек) - это люди с инвалидностью. При этом, в Министерстве не уточнили, каким образом изменят образ пожилых людей или героев, не имеющих соматических и психических дефектов.

Ведомство также сочло дискриминацией "задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения".

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный учитель Украины Виктор Громовой рассказал о проблеме в создании Новой украинской школы по западным стандартам.