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31 марта • обновлено в 19:41
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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В Украине из коронавируса сделали бизнес: Пальчевский рассказал о скандале с Eurolab и политиках в Куршевеле

2.2т
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В Украине более 500 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на пристальное внимание властей и украинцев, точное количество зараженных сказать сейчас сложно.

Диагностику недуга делают уже как в государственных больницах, так и в частных. Одна из таких киевских клиник Eurolab уже стала фигурантом уголовного дела. Правоохранители подозревают ее руководство в намеренном сокрытии от государственных органов положительных тестов на коронавирусом 13 клиентов.

Владелец больницы, известный бизнесмен Андрей Пальчевский согласился прокомментировать эту информацию OBOZREVATEL и рассказать, как, по его мнению, на самом деле проходило тестирование первых заболевших украинцев.

– Несколько дней назад наше издание опубликовало информацию о том, что именно Eurolab была той частной клиникой, которая не сообщила о положительных результатах тестов на коронавирус в санитарные органы. Что вы можете рассказать об этом?

– Вся история заключается в следующем: это грязная инсинуация политических конкурентов, которые от начала и до конца придумали информацию о том, что клиника Eurolab не сообщила о 13 положительных результатах на коронавирус.

Результаты были получены двумя способами: методом ПЦР (обнаруживает непосредственно ДНК или РНК вируса в биоматериале) в лаборатории города Берлина, исполнитель — клиника Шарите. Это дорогой тест, который стоит 16 тыс. грн. Потому что исполнялся немецкой стороной и доступен более богатым людям.

И более дешевый экспресс-тест. Он зарегистрирован в Украине. Это тест китайской компании "Биоизи" (BIOEASY). Насколько мне известно, его выполнение стоит 1200-1500 грн. А себестоимость – 400-600 грн. (потому что покупался он по рыночным ценам), плюс в стоимость входит и стоимость средств индивидуальной защиты.

Поставщику – компании "Укрдиагностика" сообщено, что тест вызывает большие сомнения. А всем желающим было предложено еще получить ПЦР-тест в "Центре общественного здоровья", что, как вы понимаете, сделать практически невозможно. Именно поэтому в Украине сейчас фиксируется смехотворная цифра в 400 больных. А в это же время в любой европейской стране уже 50-100 тысяч заболевших. А нам будут рассказывать всякую чушь, специально не подтверждая те случаи заболевания и смертей, которые, я уверен, идут сейчас в стране.

Андрей Пальчевский

Андрей Пальчевский

– Хочу уточнить: клиника делала экспресс-тест и ПЦР-тест?

– Совершенно верно. У кого карман побольше и поглубже (так как в Украине невозможно было сделать тест), то отправили в Германию. И оттуда получали результат.

– Экспресс-тесты показали положительный результат?

– Да, в одном случае. И из всего мы заключили, что тесты компании "Биоизи", зарегистрированные и купленные в Украине (единственные), скорее всего являются ненадежными.

Сегодня правительство двух стран, Испании и Италии, отзывают партии, закупленные у этой компании, о чем я доложил правительству страны, используя личные контакты.

– Об этом положительном экспресс-анализе вы сообщили в госорганы?

– Конечно, мы по всем положительным результатам передавали информацию в соответствующие службы.

Все доказательства того, что 13 сообщений были вовремя отосланы, имеются в аудио-формате, в электронном виде, также были отосланы письмами с уведомлением.

И могу вам все протоколы переслать — все 13 находок, по которым мы звонили. Пожалуйста, перепроверяйте. Вы много чего для себя интересного вскроете. Например, звоним мы в санитарную службу, принимает условная Мосейчук. Приняла и так далее. Мы звоним на следующий день: "Здравствуйте, мы звонили вчера" - "Да. Ой, а мы забыли вас отметить в книге". Но у нас все телефонные разговоры в Eurolab записываются. Поэтому мы сможем доказать, что кто-то не внес куда-то соответствующие данные.

Еще был случай: мы звонили четыре часа подряд. Никто не поднимал трубку. Часто все отправляют от одного к другому: ой, это Света, Катя. Сообщить невозможно было. Но мы все равно сообщили. И у нас эти пленки все есть. И можем вам их поставить. И заодно послушаете, как работают наши чудесные органы. "Ой, потом!", "Ой, нема, вибачаюсь" и так далее.

Могу вас заверить, что руководством Eurolab были предприняты все меры для того, чтобы клиника работала согласно международным протоколам. Это касается не только ответственности за результаты анализов, коммуникации с госорганами, но и защиты персонала. Чтобы медицинские работники, делающие забор, не заразились, все они одеты в специальные костюмы. Подобная защита в клинике была введена за три недели до того, как правительство официально объявило о карантине.

– Но возвращаясь, как вы сказали, к "инсинуации"…

– Кем это было сделано – абсолютно понятно. Главный объект моей критики — это медицинская мафия и ее главные представители. Плюс, зная, что Пальчевский находится в каких-то рейтингах на втором месте в политических предпочтениях киевлян, еще и городская власть Киева решила использовать эту ложь для нанесения мне политического удара.

Могу вам сообщить, что в настоящее время адвокаты Eurolab подают материалы за заведомо ложный донос и превышение служебных полномочий в суды города Киева. Уверен, что справедливость будет восстановлена, а эффект, на который рассчитывают "крадуцкие" и мэр Кличко, будут прямо противоположны ожидаемому. Виталию Кличко, как более опытному человеку, я бы посоветовал не делать поспешных заявлений в отношении своих политических конкурентов.

– А он публично это сделал?

– Конечно. Во время одного из эфиров Янины Соколовой.

– Если все так филигранно в Eurolab, почему же тогда появилось пресловутое уголовное дело по поводу "частной клиники, не сообщившей в госорганы о положительном результате пациента на коронавирус"?

– Эти придурки, если говорить по-русски, думали, что у нас есть лаборатория и мы у себя делаем анализы. Они не понимали, что анализы сделаны в Германии. Мы ПЦР-анализы не делали вообще.

В Украине из коронавируса сделали бизнес: Пальчевский рассказал о скандале с Eurolab и политиках в Куршевеле

Но собираетесь?

– Да. Мы закупили партию уже и готовы делать здесь анализы для нуждающихся бесплатно. Потому что Eurolab, как вы знаете, взял под опеку одну из городских больниц. Я туда лично передал аппарат искусственной вентиляции легких, расходники. И мы будем делать тесты.

Тем более, что правительство пообещало бесплатно обеспечить лаборатории праймерами для тестов. Для нас делать эти тесты будет не только обязанность, но, если хотите, гражданский долг. И в это время эти уроды нас закрыли: в разгар эпидемии лишить страну одной из ведущих ПЦР-лабораторий, а может быть даже самой крупной, я считаю преступлением.

Мне кажется, самое главное это то, что сегодняшние руководители от медицины пытаются направить всю медицину в свои частные клиники.

– Кто именно?

– Как кто? Михаил Радуцкий, и понятно для чего он это делает. Его платная скорая выезжает, берет материал и везет в "Центр общественного здоровья", где анализ делают бесплатно. Схема такая. А моей клинике вставляют палки в колеса.

Во всех странах Европы и Америки правительство бесплатно выдает праймеры, а лаборатории, в качестве гражданского долга выполняют анализы на этих праймерах. У нас же сделали из этого бизнес. Так нельзя. Необходимо праймеры раздавать ПЦР-лабораториям всех форм собственности. Мы готовы, готовы более, чем кто-либо.

– Наблюдая за распространением эпидемии в Киеве, невольно приходишь к выводу, что коронавирус зашел в Украину как элитная болезнь…

– Рассказываю: 8 марта, Куршевель... Этот город стал одним из главных источников заболевания в Европе. Из Украины там побывало около тысячи человек, все они вернулись к нам. Из них оттуда прилетело, как минимум, сто заболевших. Пикантность ситуации в том, что многие государственные деятели и бизнесмены были там не с женами, а прокатными девушками. И эти тети, чтобы не палиться, вернувшись в Украину, попридумывали фальшивые имена, другие адреса. Мы сообщили об этих больных в госорганы, но найти их теперь невозможно. Так что, да, элиты нет, но болезнь действительно элитная.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Эксклюзив
Персона
Андрей Пальчевский
Место
Украина
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