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В Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ: мощное видео

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В Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после испытания БПЛА на полигоне в Хмельницкой области, сообщается в его Twitter (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооруженные силы Украины, партнеров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие – ударные беспилотники", - сказал он.

Беспилотник Bayraktar TB2

Беспилотник Bayraktar TB2

Twitter Петра Порошенко

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По словам Порошенко, с приобретением этого беспилотника появились новые возможности у сил спецназначения, а также у украинских десантников.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.

"Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - отметил он, сообщает пресс-служба СНБО.

По его информации, беспилотник, стартовав с аэродрома в Староконстантинове (Хмельницкая обл.), выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство.

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Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А як же ударные беспилотники от Антонова, про которые столько говорили Порошенко с Турчиновым? Через 5 лет точно будут, если Порошенко выберут?
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andrei andrei
andrei andrei
До первого вылета:-))) Петько, скока штук купил то? Иль не помнишь? У белочки спроси. У нее все ходы записаны:-)))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Надо испытать приобретения в боевых условиях на Даунбассе, тем более что даунбасяцкое быдло любит, когда его бомбят и свои, и чужие.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дейман Алон, А если террористувачи собьют? До тебя не доходит, Панас Тарасович, что в таких количествах их закупили, чтобы пару раз в год достать из штанов и помахать перед твоим носом, как доказательство "сильнейшей в Европе армии"?
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3
1

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