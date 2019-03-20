В Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ: мощное видео

В Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после испытания БПЛА на полигоне в Хмельницкой области, сообщается в его Twitter (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооруженные силы Украины, партнеров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие – ударные беспилотники", - сказал он.

Беспилотник Bayraktar TB2 Twitter Петра Порошенко

По словам Порошенко, с приобретением этого беспилотника появились новые возможности у сил спецназначения, а также у украинских десантников.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.

"Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - отметил он, сообщает пресс-служба СНБО.

По его информации, беспилотник, стартовав с аэродрома в Староконстантинове (Хмельницкая обл.), выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне.

Випробування ударних турецьких безпілотників "Bayraktar", які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно.



Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців – у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя. pic.twitter.com/hRCS7QMBuL — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 марта 2019 г.

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