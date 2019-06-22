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В Украине испытали новейшую боеголовку ''Нептун'': появилось видео

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В Украине на Днепропетровском военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, испытания прошли успешно. Боеголовку установили возле специального стенда, который помог определить специалистам радиус поражающего действия ракеты.

Проследить за ходом испытания прибыл и глава Минобороны Степан Полторак.

В Украине испытали новейшую боеголовку ''Нептун'': появилось видео

Минобороны

В Украине испытали новейшую боеголовку ''Нептун'': появилось видео

Минобороны

"Ракетной программе в Украине – быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооруженны Вооруженные силы", – подчеркнул министр.

Отметим, это не первое испытание новой ракеты "Нептун". Еще в апреле 2019 года кадры успешного тестирования опубликовал на тот момент президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Тег
ракеты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну теперь осталось дело за малым. А именно придумать катапульту для запуска этой болванки и можно смело идти на Москву!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мил Мил, Во-первых не сатану, а "Воеводу", а во-вторых не южмаш, а Советский Союз. Сами по себе, вы ни на что не способны.
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Мил Мил
Мил Мил
Пигин Макс, ну ты умнее чем КБ южмаш...они дураки... А ты умный.. придумают..и полетит все если будет необходимость...если сатану сделали то катапульту сделают
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