В Украине испытали новейшую боеголовку ''Нептун'': появилось видео

В Украине на Днепропетровском военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, испытания прошли успешно. Боеголовку установили возле специального стенда, который помог определить специалистам радиус поражающего действия ракеты.

Проследить за ходом испытания прибыл и глава Минобороны Степан Полторак.

Минобороны

Минобороны

"Ракетной программе в Украине – быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооруженны Вооруженные силы", – подчеркнул министр.

Отметим, это не первое испытание новой ракеты "Нептун". Еще в апреле 2019 года кадры успешного тестирования опубликовал на тот момент президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

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