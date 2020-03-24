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24 марта • обновлено в 07:53
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В Украине испытали новейший БТР "Атаман": впечатляющие кадры

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Новый украинский бронетранспортер "Атаман 6x6", который был разработан для морской пихоты, прошел ходовые испытания по бездорожью.

Об этом пишет компания Defense Express, которая и показала кадры с БТР (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "Атаман" – это новая разработка украинского оборонпрома, которая имеет повышенный уровень защиты, защиту от мин (многослойная броня и противоминные сидения), большой запас грузоподъемности (для установки дополнительной композитной брони и тяжелого оборудования, например, боевого модуля) и максимальную мобильность.

В Украине испытали новейший БТР "Атаман"

В Украине испытали новейший БТР "Атаман"

Антикор

Военные испытали его ходовые возможности в условиях бездорожья и получили впечатляющие результаты: при полной массе в 23 т он разгоняется до 110 км/ч благодаря дизельному двигателю Deutz TCD 2015 с мощностью в 558 л.с. и крутящим моментом в 2080 Нм. Благодаря мощному двигателю новый БТР имеет одно из лучших соотношений массы к мощности двигателя – 24,3 л.с. на тонну. Для сравнения у танка "Оплот" этот показатель – 23,5 л.с./т.

Также "Атаман 6x6" имеет высокий клиренс в 453 мм и независимую подвеску военного типа разработки всемирно известной компании Meritor, что позволило ему на испытаниях легко преодолевать препятствия.

К тому же, бронетранспортер может форсировать водные преграды вплавь и развивать скорость в 8 км/ч. Важной особенностью "Атаман 6x6", которая отличает его от старых советских БТР, является его компоновка с передним размещением двигателя. Это позволяет повысить защиту бойцов, которые размещаются в задней части машины и десантируются с кормы. К тому же верхняя лобная часть машины имеет острый угол для обеспечения устойчивости и максимизации рикошетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове испытали сварные соединения корпуса БТР-4Е для сверхпрочной бронетехники.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вооружение
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Крутой! Почти как навозец )))))
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
А дверной глазок поставили как на "Навозце"?
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
А он вообще стреляет, или только ездит? В чём кадры-то впечатляющие?
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