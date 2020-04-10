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10 апреля • обновлено в 15:42
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В Украине испортится погода: синоптики озвучили прогноз

1.1т
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В Украине в субботу, 11 апреля, ожидается прохладная и облачная погода, местами с небольшими дождями и прояснениями.

Хотя днем на солнышке воздух прогреется до +15°С. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в субботу в западных и Житомирской областях будут наблюдаться сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности – оранжевый). А в южных и на Закарпатье они будут на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности – желтый).

В Украине испортится погода: синоптики озвучили прогноз

В целом 11 апреля в субботу во многих регионах ожидается переменная облачность, дождь возможен ночью в восточных и Запорожской областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0... +3°С, днем температура воздуха составит +10... +12°С. На западе ночью +1... +4°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +12... +14°С.

В восточной части ночью ожидается до +4... +6 и днем – до +10... +11°С. На юге страны ночью +4... + 6°С, днем воздух прогреется до +11... +15°С.

Погода в Украине 11 апреля

Погода в Украине 11 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украину будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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