В Украине в четверг, 9 апреля, будет тепло, однако погода начнет портиться и небо затянет тучами.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

На западе будет теплее всего. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях столбики термометров покажут +21. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

В Украине испортится погода: синоптики озвучили прогноз ВВС

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +20. На Киевщине будет максимум +19.

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – немного прохладнее – до +15...+17. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

Прогноз погоды на 9 апреля Скриншот

В восточных областях прогнозируют максимум +18. На юге будет такая же температура, за исключением Херсонской области – там ожидается +20 днем.

В Киеве 9 апреля будет +6...+8 ночью и до +19 днем.

Погода в Киеве 9 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 9 и до 16 апреля будет переменчивая погода. Несколько дней будет сухо и тепло, а временами будет идти дождь и станет холоднее.

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