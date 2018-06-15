В Украине испортится погода: где ждать шквалы и грозы

В субботу, 16 июня, в Украине ожидается резкое изменение погоды, которое принесет шквалы, грозы и сильные ливни.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Центральные области, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Юг (но не юго-восток) - кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Запад может передохнуть - без существенных осадков, лишь кое-где локальных немного дождей. Луганщина, Донецкая область, большинство Запорожье - сухо, солнечно, жарко. Житомирщина - без существенных осадков. Киевщина - местами локальные дожди, гроза, 50/50", - написала она.

По словам Диденко, вечером в субботу в Винницкой области, в южных районах Кировоградской области, в Крыму, Одесской и части Николаевщины ожидаются очень сильные ливни и шквалы.

"Температура воздуха 16 июня самая низкая на Западе - +23… +27 градусов. В общем - +25… +30 градусов. На юге и востоке до +28… +34 градусов", - написала синоптик.

В Киеве в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей порядка 40-50 процентов.

В воскресенье, 17 июня, температура воздуха в среднем по Украине составит +25… +30 градусов. +30… +34 будет на юго-востоке.

"На Западе, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской областях, районах Кропивницкого, в Одесской области и в Крыму - грозовые дожди, вероятные локально ливни, град и шквалистое усиление ветра. На Востоке, в Сумской области, на Полтавщине, в районах Днепра, Николаевской, Херсонской и Запорожье - преимущественно без осадков", - написала Диденко.

В воскресенье в столице вероятность дождей увеличится. Температура воздуха выходные в Киеве до +28 градусов.

Напомним, ранее стало известно, где и насколько в Украине ухудшится погода.