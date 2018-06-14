В Украине исчезнет Московский патриархат - Филарет

В случае создания Единой поместной церкви в Украине, это объединение будет самым большим, так как в состав будут входить УПЦ КП, УАПЦ и отдельные епископы УПЦ МП.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава УПЦ Киевского патриархата Филарет.

"Если мы получим Томос, то Украинская церковь будет единая. И не просто одна – а самая большая. Сейчас Киевский патриархат по сравнению с Московским вдвое больше", - сказал он.

По словам Филарета, "остаток Московского патриархата должен называться Российской Православной церковью в Украине".

"Правами будет пользоваться такими же, как и Украинская церковь, потому что закон для всех церквей и религий в Украине один. Но это будет сравнительно небольшая церковь, и влияния она уже не будет иметь", - добавил он.

Напомним, глава УПЦ КП также заявил, о передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр Украинской церкви, а также оценил возможность появления женщин-священников в УПЦ КП.