В Украине собирают плазму крови для препарата от COVID-19: иммунитет нашли у 1/4 заболевших

Более 10 украинских компаний разрабатывают препарат от COVID-19 на основании плазмы крови переболевших коронавирусом людей. Антитела обнаружены в около четверти инфицированных.

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Как сообщила ТСН директор по стратегическому развитию фармкомпании Biopharma Оксана Плотникова, речь идет о фирмах, которые специализируются на препаратах из плазмы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Разрабатываемый препарат, по словам Плотниковой, также потенциально может быть направлен на пассивную иммунизацию населения.

Пока компания на этапе сбора так называемой ковидной плазмы. Когда наберется необходимое количество, эксперты начнут клинические испытания.

Тому, у кого есть антитела, некоторые компании готовы заплатить за плазму. "Если человек сдает 800 мл, то получается почти 1300 гривен. Если сдает 650 мл, то это тысяча гривен", – рассказала Плотникова.

Тестировать донорскую плазму на наличие в ней антител к коронавирусу начал и Черкасский областной центр крови.

Сотрудники центра сперва исключают все неизвестные угрозы. Доноров регистрируют и проверяют кровь на гепатиты и СПИД, результат готов через минуту. Далее доноры могут сдавать плазму с живыми иммунными клетками. Свежесобранный материал сразу же помещают в морозильник.

Пока центр собрал всего 7 литров плазмы, а протестовал 3 200 доноров. "Мы обнаружили 21 человека, которые имеют антитела к коронавирусу. Из этих 21 человек только четверо знали, что они переболели. 17 людей не знали", – рассказал заместитель директора центра Ярослав Березань. То есть, около 80% больных даже не догадывались, что были инфицированы.

В целом в четырех центрах компании, которая тестирует плазму на антитела к COVID-19, оттестировали 9,5 тысяч доноров. Среди них у 54 обнаружили антитела. Из общего количества людей у 30 были положительные ПЦР-тесты и они знали, что болели. И из этих 30 антитела были только у 8.

К примеру, медработник в марте имел стопроцентно положительный ПЦР-тест, но в мае антител не обнаружили. То есть иммунитет от коронавируса, предварительно, производит лишь четверть людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вирус SARS-COV-2 поражает не только легкие, но и другие органы инфицированного, поскольку является симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма.