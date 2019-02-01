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В Украине хотят запретить пакеты: автор законопроекта прояснил детали

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Законопроект о запрете использования в Украине полиэтиленовых пакетов предполагает штрафные санкции за их использование. Это должно стимулировать производство альтернативных упаковок.

Об этом в эфире ObozTV рассказал автор законопроекта, народный депутат Украины Геннадий Кривошея ("Народный фронт"). По его словам, инициатива уже нашла поддержку в Верховной Раде.

"И мы понимаем, что депутаты к этому готовы. Но нужно время, чтобы рассмотреть этот законопроект в Раде. Во-первых, нужно решение профильного комитета, чтобы без различных возражений это можно было проголосовать в первом чтении", – уточнил Кривошея.

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Депутат напомнил, что Украина все еще не готова полностью отказаться от полиэтилена. В частности, производство тех же бумажных пакетов и альтернативной упаковки сегодня развито в стране едва ли на 5%.

В Украине хотят запретить пакеты: автор законопроекта прояснил детали

"То есть, можно сказать, что его в стране и вовсе нет. Поэтому штрафные санкции могут быть стимулом, чтобы пошел процесс этого перехода", – подвел он итог.

Как сообщал OBOZREVATEL, продажу полиэтиленовых пакетов уже ограничили в Киеве. А в Сумах разработали съедобные пакеты.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Геннадий Кривошея
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраинызаконопроектНародный фронт
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