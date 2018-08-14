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В Украине хотят запретить медленный интернет: украинцы отреагировали на нововведение

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В Украине анонсировали перемены в работе интернета, минимальная скорость которого должна стать гораздо быстрее.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, нужны ли такие нововведения в стране, или не обязательно идти в ногу со временем на уровне с другими развитыми странами.

Большая часть украинцев, а именно 57%, абсолютно согласны с ускорением интернета.

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В свою очередь, 21% респондентов не доверяют инициативе властей. Они уверены, что слова по поводу скорости так и останутся на уровне идеи.

Столько же опрошенных выступили категорически против. Эта часть украинцев считает, что вместе со скоростью взлетят и цены за услугу. Всего в опросе участвовали 6469 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-премьер-министр Степан Кубив анонсировал увеличение минимальной скорости до 30 Мбит/сек. в Украине, чтобы развить цифровую экономику.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Объект
интернет
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Гость
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гиперлуп, на меньшее селяне не согласны ))))
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