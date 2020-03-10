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10 марта • обновлено в 22:56
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В Украине хотят запретить массовые мероприятия и ввести карантин в учебных заведениях

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Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, других", – сообщил собеседник.

Предполагается, что карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Также Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Отметим, ранее мэр столицы Украины Кличко заявил, что в случае распространения коронавируса в Киеве станут вероятными закрытия школ, детсадов, а также метро.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кабмин также должен принять необходимые решения по реагированию на ситуацию с распространением в мире коронавируса.

"В понедельник, 9 марта, состоялось совещание в СНБО. Сегодня было проведено селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", – сказал он.

Коронавирус

Коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта. Их можно будет купить в аптеке за 300 гривен. При этом в Киев уже доставили часть тестов.

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Автор
Кирилл Лютый
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...далее решения будут приниматься на уровне местной власти...." // Что это значит? В Италии, по сути федеративной республики, центральная власть принимала решение о вводе карантина (или обсервации?) городов и территорий, а в Украине это переложат на местную власть? Ну ка и все остальное. Они только для деньги делят и уничтожают страна.
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