В Украине хотят ввести новую модель получения образования: раскрыты детали

Министерство образования и науки запланировало разработку законодательной базы о дуальном обучении для получения высшего образования на 2018 год.

Об этом рассказал первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец, передает ТСН.

"Суть дуального образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, которое студент проходит, работая. Это полноценное исполнение обязанностей, получение заработной платы и параллельное получение знаний", – пояснил Ковтунец.

По его словам, оторванность от рынка труда является одной из труднейших проблем украинского высшего образования.

"Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут взять выпускника с дипломом магистра – он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы", – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что внедрение дуального обучения является экспериментом. По мнению Ковтунца, в течение 2018 года МОН выполнит основную работу по правовому обеспечению процесса. Для этого эксперты изучают опыт семи стран, где такое обучение успешно работает.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об образовании".