В Украине хотят ввести "карантин выходного дня"

В Украине не стоит ожидать повторного жесткого карантина, но вместо этого может быть введен "карантин выходного дня".

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий вечером в четверг, 8 октября, в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он выразил надежду, что президент Владимир Зеленский поддержит такую инициативу. Также Радуцкий выступил с предложением перевести все учебные заведения на дистанционное обучение.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, но мы можем ввести карантин выходного дня, когда семья на выходной день остается дома, никуда не ездит..." – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что в Украине не было первой волны COVID-19.

Состоянием на 8 октября в Украине официально подтверждены 244 734 случая COVID-19. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.