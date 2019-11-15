В Украине хотят ввести двойное гражданство: озвучены сроки и условия

Закон о двойном гражданстве в Украине может быть принят уже до конца 2019 года.

Такой прогноз в интервью "Сегодня" сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, предположив, что в Раде вполне могут успеть разработать и проголосовать за документ.

"Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон", – сказал он.

По словам Боднара, получить двойное гражданство смогут три категории граждан. Это украинцы, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно. Также граждане, которые проживают в Украине и определенным образом получили другое гражданство. Третья категория – иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить украинское гражданство, но не могут по причине наличия основного гражданства в другой стране.

Василий Боднар segodnya.ua

Из возможных нововведений законопроекта замглавы МИД отметил принятие присяги и сдачу экзамена по украинскому языку.

"Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий. Например, не исключено, что может возникнуть необходимость в привлечении граждан иностранных государств к работе в правительстве или в других учреждениях. Политические должности в принципе могли бы быть одним из вариантов исключений", – отметил дипломат.

При этом он добавил, что в вопросе с Россией и гражданством будет предохранитель – "гражданство государства-агрессора не может быть предметом регулирования этого закона".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

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