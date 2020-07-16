В Украине хотят усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Марина Погорилко Общество 18:00, 16.07.2020

В среду, 15 июля, профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности практически единогласно поддержал инициативу по усилению ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Об этом в своем Facebook сообщил член фракции "Слуга народа" Павел Якименко, отметив, что депутаты активно высказывались в поддержку и по результатам заседания поддержано решение рекомендовать законопроект для принятия за основу.

"Акцентирую. Основная цель законопроекта – признание незаконной добычи полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых в целом", – подчеркнул Якименко.

Он сообщил, что технические моменты документа будут доработаны и выразил надежду на то, что "уже в первые дни работы после каникул, коллеги-депутаты поддержат-проголосуют этот закон и он заработает на местах".

В Украине инициировали законопроект об усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Facebook Павла Якименко
В Украине инициировали законопроект об усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Facebook Павла Якименко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области сотрудниками СБУ была разоблачена незаконная добыча песка в промышленных масштабах.

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