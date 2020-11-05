В Украине хотят усилить карантин: Минздрав предложил ряд ограничений
Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.
Ряд ограничений, которые предлагает ввести Минздрав, 5 ноября озвучил главный санитарный врач Олег Ляшко во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Украине хотят:
ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;
разрешить работу садиков и школ с 1 по 4 класс в "красных зонах". Учеников 5 класса и старше хотят отправить на дистанционное обучение;
ограничить работу торгово-развлекательных центров, детских комнат, развлекательных зон;
разрешить работу исключительно магазинов, в которых "люди могут купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны";
запретить работу субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;
рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.
Также Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной зоне" эпидемической опасности.
"Ранее в Украине, когда территория заходила в красный уровень эпидемической опасности, разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории совместно с Национальной комиссией ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель – если, кроме более 320 заболеваний на 100 тысяч населения, показатель положительных результатов тестов превышает 20% от всех протестированных, то мы предлагаем применять весь перечень противоэпидемических ограничений, а не выбирать", – рассказал Ляшко.
Кроме того, в "красной зоне" хотят разрешить работать магазинам, но только с 19:00 до 20:00. При этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.