В Украине хотят усилить карантин: Минздрав предложил ряд ограничений

Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Ряд ограничений, которые предлагает ввести Минздрав, 5 ноября озвучил главный санитарный врач Олег Ляшко во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине хотят:

ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов ;

запретить проведение всех массовых культурных мероприятий ;

разрешить работу садиков и школ с 1 по 4 класс в "красных зонах". Учеников 5 класса и старше хотят отправить на дистанционное обучение ;

ограничить работу торгово-развлекательных центров , детских комнат, развлекательных зон;

разрешить работу исключительно магазинов , в которых "люди могут купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны";

запретить работу субъектов хозяйствования , которые не придерживаются противоэпидемических норм;

рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.

Также Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной зоне" эпидемической опасности.

"Ранее в Украине, когда территория заходила в красный уровень эпидемической опасности, разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории совместно с Национальной комиссией ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель – если, кроме более 320 заболеваний на 100 тысяч населения, показатель положительных результатов тестов превышает 20% от всех протестированных, то мы предлагаем применять весь перечень противоэпидемических ограничений, а не выбирать", – рассказал Ляшко.

Кроме того, в "красной зоне" хотят разрешить работать магазинам, но только с 19:00 до 20:00. При этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.